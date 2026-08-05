Mudryk returns to action in Chelsea friendly
Mykhailo Mudryk returned to action for Chelsea in a pre-season friendly against Juventus in Hong Kong, where recent signing Danny Welbeck made his Blues debut along with Geovany Quenda and keeper Mike Penders.
The Italian side won 1-0 courtesy of Edon Zhegrova ‘s second-half strike – a rare moment of quality in a poor game.
Ukraine international Mudryk came on as a late substitute – his first appearance in a competitive match since September 2023.
Provisionally suspended after returning an “adverse finding” for the banned substance meldonium, Mudryk was cleared to play again last week after resolving his case with the Football Association.
Chelsea: Sanchez (Penders 46); Palestra (Acheampong 65), Fofana (Subuloye 46), Tosin (Sarr 46), Hato (Anselmino 65); Caicedo (Lavia 46), Nicoll-Jazuli (Essugo 46); Quenda (Estevao Willian 46), Joao Pedro (Delap 65), Gittens (Satpayev 65); Welbeck (Jackson 46, Mudryk 82)
Subs not used: Sharman-Lowe, Curd, Slonina, Diakite, Watson, Walsh, Kellyman, Kavuma-McQueen, Neto.