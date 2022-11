Man City v Brentford line-ups: Toney back as Bees make three changes, Haaland returns for City

Ivan Toney is back for Brentford after suspension, while Erling Haaland returns to the Manchester City side.

Toney’s return is one of three changes for the Bees. Zanka and Frank Onyeka also come in, with Josh Dasilva, Yoane Wissa and Keane Lewis-Potter dropping to the bench.

Man City: Ederson, Stones, Akanji, Laporte, Joao Cancelo, De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva, Rodri, Foden, Haaland.

Subs: Moreno, Dias, Phillips, Grealish, Alvarez, Gomez, Mahrez, Palmer, Lewis.

Brentford: Raya, Roerslev, Mee, Pinnock, Henry, Jensen, Janelt, Jorgensen, Onyeka, Mbeumo, Toney.

Subs: Cox, Norgaard, Canos, Dasilva, Wissa, Ghoddos, Lewis-Potter, Crama, Yarmoliuk.