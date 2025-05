Djurgården v Chelsea line-ups: James in midfield, Palmer a sub

Cole Palmer is among the Chelsea substitutes for the Uefa Conference League semi-final first leg.

Reece James starts in midfield for the Blues, while youngster Tyrique George leads the attack.

Chelsea: Jorgensen, Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella, James, Dewsbury-Hall, Madueke, Fernandez, Sancho, George.

Subs: Bergstrom, Curd, Colwill, Chalobah, Gusto, Caicedo, Amougou, Walsh, Palmer, Neto, Mheuka, Jackson.

Djurgarden: Rinne, Danielson, Une, Kosugi, Stensson, Finndell, Gulliksen, Stahl, Nguen, Priske, Haarala.

Subs: Croon, Tenho, Bergh, Mulugeta, Manneh, Selfven, Persson.