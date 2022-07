Chelsea v Arsenal line-ups: Sterling starts, Koulibaly a sub, Zinchenko starts for Gunners

Raheem Sterling starts for Chelsea in their pre-season friendly in Orlando, while fellow recent signing Kalidou Koulibaly is among the substitutes.

Arsenal’s new signing Oleksandr Zinchenko starts for the north London side.







Chelsea: Mendy, James, Chalobah, Silva, Emerson, Gallagher, Jorginho, Mount, Sterling, Havertz, Werner.

Subs: Bettinelli, Sharman-Lowe, Alonso, Azpilicueta, Chilwell, Ampadu, Koulibaly, Sarr, Kovacic, Hudson-Odoi, Pulisic, Ziyech, Batshuayi.

Arsenal: Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus.

Subs: Turner, Bellerin, Walters, Cedric, Tavares, Mari, Holding, Maitland-Niles, Lokonga, Elneny, Marquinhos, Pepe, Nelson, Balogun, Nketiah.