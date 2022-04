Watford v Brentford line-ups: Both teams make one change

Pontus Jansson replaces Zanka in the only change to the Brentford starting line-up.

Watford also make one change, with Emmanuel Dennis replacing the injured Cucho Hernandez.

Watford: Foster, Femenia, Samir, Kabasele, Kamara, Louza, Sissoko, Kucka, Pedro, Sarr, Dennis.

Subs: Bachmann, Ngakia, Etebo, King, Cleverley, Cathcart, Gosling, Kayembe, Forde.

Brentford: Raya, Ajer, Pinnock, Jansson, Henry, Norgaard, Janelt, Eriksen, Wissa, Mbeumo, Toney.

Subs: Fernandez, Jensen, Dasilva, Ghoddos, Fosu-Henry, Baptiste, Sorensen, Roerslev, Stevens.