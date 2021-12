Tottenham v Brentford line-ups: Same again for Bees, Spurs make two changes

Brentford are unchanged for tonight’s London derby.

Tottenham make two changes, with Davinson Sanchez and Oliver Skipp returning in place of Japhet Tanganga and Harry Winks,







Tottenham: Lloris, Sanchez, Dier, Davies, Royal, Hojbjerg, Skipp, Reguilon, Moura, Son, Kane.

Subs: Gollini, Doherty, Winks, Gil, Sessegnon, Alli, Bergwijn, Tanganga, Ndombele.

Brentford: Fernandez, Goode, Jansson, Pinnock, Canos, Janelt, Onyeka, Norgaard, Henry, Mbeumo, Toney.

Subs: Cox, Jensen, Forss, Wissa, Ghoddos, Baptiste, Roerslev, Maghoma, Stevens.