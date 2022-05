Brentford v Leeds United line-ups: Both sides make one change

Vitaly Janelt starts for Brentford, replacing the injured Christian Norgaard.

Meanwhile, Leeds also make one change, with youngster Sam Greenwood in for Mateusz Klich.

Brentford: Raya, Ajer, Jansson, Sorensen, Henry, Jensen, Janelt, Eriksen, Mbuemo, Toney, Wissa

Subs: Fernandez, Canos, Dasilva, Onyeka, Jeanvier, Baptiste, Roerslev, Stevens, Young-Coombes.

Leeds: Meslier, Koch, Llorente, Cooper, Firpo, Phillips, Raphinha, Rodrigo, Harrison, Gelhardt, Greenwood.

Subs: Klaesson, Roberts, Struijk, Bate, Hjelde, Cresswell, Klich, Shackleton, Gray.