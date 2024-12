QPR v Norwich line-ups: Varane starts for Rangers

Jonathan Varane starts for QPR this afternoon in place of the suspended Sam Field.

It is Rangers’ only change from their 0-0 draw at Watford last time out.



QPR: Nardi; Dunne, Cook, Morrison, Paal; Morgan, Varane, Smyth, Madsen, Saito, Celar.

Subs: Walsh, Kolli, Andersen, Dixon-Bonner, Ashby, Fox, Lloyd, Bennie, Santos.



Norwich: Gunn; Stacey, Duffy, Doyle, Fisher; McLean, Nunez, Marcondes; Slimane, Sainz, Crnac.

Subs: Long, Hanley, Barnes, Chrisene, Forson, Sorensen, Hernandez, Schwartau, Cordoba.