Fulham v Brentford line-ups: Whites unchanged, Damsgaard back for Bees

By

Fulham are unchanged for the west London derby at Craven Cottage, while Mikkel Damsgaard is back for Brentford. 

Fulham’s record signing Kevin, who made a big impact after coming on in their win against Leeds, is again on the bench.

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Berge, Lukic, Wilson, King, Iwobi, Muniz.

Subs: Lecomte, Castagne, Cuenca, Cairney, Smith Rowe, Traore, Chukwueze, Kevin, Jimenez.

Brentford: Kelleher; Kayode, Van Den Berg, Collins, Pinnock, Lewis-Potter; Henderson, Yarmoliuk, Damsgaard; Schade, Thiago.

Subs: Valdimarsson, Hickey, Henry, Jensen, Carvalho, Onyeka, Ouattara, Ajer, Janelt.

WhatsApp

Get the latest direct to your phone – follow West London Sport’s WhatsApp channel

Follow






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *