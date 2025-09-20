Fulham v Brentford line-ups: Whites unchanged, Damsgaard back for Bees
Fulham are unchanged for the west London derby at Craven Cottage, while Mikkel Damsgaard is back for Brentford.
Fulham’s record signing Kevin, who made a big impact after coming on in their win against Leeds, is again on the bench.
Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Berge, Lukic, Wilson, King, Iwobi, Muniz.
Subs: Lecomte, Castagne, Cuenca, Cairney, Smith Rowe, Traore, Chukwueze, Kevin, Jimenez.
Brentford: Kelleher; Kayode, Van Den Berg, Collins, Pinnock, Lewis-Potter; Henderson, Yarmoliuk, Damsgaard; Schade, Thiago.
Subs: Valdimarsson, Hickey, Henry, Jensen, Carvalho, Onyeka, Ouattara, Ajer, Janelt.
