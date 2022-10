Salzburg v Chelsea line-ups: Four Blues changes

Chelsea make four changes for this evening’s Champions League game from Saturday’s draw with Manchester United.

In come Conor Gallagher, Kai Havertz, Raheem Sterling and Christian Pulisic for Ben Chilwell, Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount and Cesar Azpilicueta.









Chelsea: Kepa; Chalobah, Silva, Cucurella; Pulisic, Gallagher, Jorginho, Kovacic, Sterling; Aubameyang, Havertz.

Subs: Bettinelli, Mendy, Loftus-Cheek, Broja, Mount, Zakaria, Chilwell, Ziyech, Azpilicueta, Chukwuemeka.

RB Salzburg: Kohn; Dedic, Pavlovic, Bernardo, Wober; Gourna-Douath, Seiwald, Sucic, Kjaergaard; Adamu, Okafor.

Subs: Mantl, Walke, Van Der Brempt, Piatkowski, Baidoo, Kameri, Ulmer, Simic, Diarra, Sesko.